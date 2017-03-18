Двоє лижників загинули при сходжені лавини в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Відзначається, що смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік, які були на лижах в районі недалеко від Сент-Антоніо в західному регіоні Австрії Тіроль в п’ятницю.
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Особистості спортсменів поки не встановлені.
Як повідомляв УНН, лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає.