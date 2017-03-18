Двоє лижників загинули при сходжені лавини в Австрії

Відзначається, що смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік, які були на лижах в районі недалеко від Сент-Антоніо в західному регіоні Австрії Тіроль в п’ятницю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’ять лавин зійшло в Карпатах

Особистості спортсменів поки не встановлені.

Як повідомляв УНН, лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає.