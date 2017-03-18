Двое лыжников погибли в результате схода лавины в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Австрии в результате схода лавины погибли двое лыжников, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что смертоносная лавина сошла на группу из пяти человек, которые были на лыжах в районе недалеко от Сент-Антонио в западном регионе Австрии Тироль в пятницу.
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Личности спортсменов пока не установлены.
Как сообщал УНН, лавина сошла в австрийских Альпах в среду, информации о пострадавших украинцах нет.