Двое лыжников погибли в результате схода лавины в Австрии

Отмечается, что смертоносная лавина сошла на группу из пяти человек, которые были на лыжах в районе недалеко от Сент-Антонио в западном регионе Австрии Тироль в пятницу.

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Личности спортсменов пока не установлены.

Как сообщал УНН, лавина сошла в австрийских Альпах в среду, информации о пострадавших украинцах нет.