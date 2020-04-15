Двоє колишніх гравців "Шахтаря" увійшли до п'ятірки кращих бразильців АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Бразильське видання "UOL" склало п'ятірку кращих бразильців, які мали досвід виступу в чемпіонаті Англії, передає УНН.
У списку опинилися два колишніх гравці “Шахтаря”. На другу сходинку потрапив Фернандіньо з “Манчестер Сіті”. Видання охарактеризувало півзахисника, як футболіста з ключовою роллю в “Манчестер Сіті”, який пройшов 8-річний шлях з “гірниками”.
На п’ятій сходинці опинився Вілліан, якого названо “великим професіоналом, тактично розумним виконавцем, який виграв двічі чемпіонат Англії”.
Додамо, що лідером генерації виявився Жільберту Сілва (“Арсенал”), третім — Аліссон (“Ліверпуль”), а четвертим — Жуніньо Пауліста (“Мідлсбро”).