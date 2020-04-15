Двое бывших игроков "Шахтера" вошли в пятерку лучших бразильцев АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бразильское издание "UOL" составило пятерку лучших бразильцев, которые имели опыт выступления в чемпионате Англии, передает УНН.
В списке оказались два бывших игрока "Шахтера". На второе место попал Фернандиньо из "Манчестер Сити". Издание охарактеризовало полузащитника, как футболиста с ключевой ролью в "Манчестер Сити", который прошел 8-летний путь с "горняками".
На пятой строчке оказался Виллиан, которого назвали "большим профессионалом, тактически умным исполнителем, выиграл дважды чемпионат Англии".
Добавим, что лидером генерации оказался Жильберту Силва ("Арсенал"), третьим - Алиссон ("Ливерпуль"), а четвертым - Жуниньо Паулиста ("Мидлсбро").