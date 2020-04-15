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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Двое бывших игроков "Шахтера" вошли в пятерку лучших бразильцев АПЛ

Двое бывших игроков "Шахтера" вошли в пятерку лучших бразильцев АПЛ

Киев  •  УНН

 • 12795 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бразильское издание "UOL" составило пятерку лучших бразильцев, которые имели опыт выступления в чемпионате Англии, передает УНН.

В списке оказались два бывших игрока "Шахтера". На второе место попал Фернандиньо из "Манчестер Сити". Издание охарактеризовало полузащитника, как футболиста с ключевой ролью в "Манчестер Сити", который прошел 8-летний путь с "горняками".

На пятой строчке оказался Виллиан, которого назвали "большим профессионалом, тактически умным исполнителем, выиграл дважды чемпионат Англии".

Добавим, что лидером генерации оказался Жильберту Силва ("Арсенал"), третьим - Алиссон ("Ливерпуль"), а четвертым - Жуниньо Паулиста ("Мидлсбро").

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