Двоє харків'ян загинули внаслідок ДТП на автодорозі "Київ-Чоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На автодорозі "Київ-Чоп" у дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє харків'ян. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції рівненської області.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого близько 20-ї години на автодорозі “Київ-Чоп”. У результаті зіткнення позашляховика та вантажівки загинули двоє харків’ян.
На місці події слідчо-оперативна группа встановила, що 53-річний водій “Lexus LX 470”, житель м.Харків, поблизу села Тараканів Дубенського району, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та під час здійснення маневру обгону на смузі зустрічного руху зіткнувся із автомобілем “DAF” із причепом (бензовозом).
Унаслідок ДТП пасажир позашляховика, 47-річний харків’янин, загинув на місці, а водій — у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.
Водій вантажівки, 30-річний житель Львівської області, не постраждав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, двоє — в лікарні.
Також нагадаємо, що рівень аварійності на дорогах залишається критичним у десяти областях.