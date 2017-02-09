Двое харьковчан погибли в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" в дорожно-транспортном происшествии погибли двое харьковчан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции ровенской области.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля около 20 часов на автодороге "Киев-Чоп". В результате столкновения внедорожника и грузовика погибли двое харьковчан.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 53-летний водитель "Lexus LX 470", житель г. Харьков, вблизи села Тараканов Дубенского района, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и при осуществлении маневра обгона на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем "DAF" с прицепом (бензовозом).
В результате ДТП пассажир внедорожника, 47-летний харьковчанин, погиб на месте, а водитель - в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Водитель грузовика, 30-летний житель Львовской области, не пострадал.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших, начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в результате ДТП во Львовской области один человек погиб, двое - в больнице.
Также напомним, что уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях.