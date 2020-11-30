Двоє громадян РФ хотіли влаштуватися в Нацгвардію - СБУ

"Військова контррозвідка СБУ викрила двох кандидатів до лав українських військових підрозділів на приховуванні факту подвійного громадянства. Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ", - повідомили у спецслужбі.

Як вказано, було встановлено, що "колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим". "За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові", - додали у СБУ.

"Другий ‒ закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в нашу країну і став її громадянином", - вказали у спецслужбі.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.

СБУ, як повідомляється, передала отриману інформацію командуванню Нацгвардії для ухвалення відповідних рішень.

Нагадаємо, на Донбасі затримали чоловіка, який, за даними СБУ, намагався здійснити теракт.