Двое граждан РФ хотели устроиться в Нацгвардию - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины пресекла попытку двух граждан РФ устроиться в Национальную гвардию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Военная контрразведка СБУ разоблачила двух кандидатов в ряды украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства. Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. При оформлении соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ", - сообщили в спецслужбе.
Как указано, было установлено, что "бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории АР Крым". "По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове", - добавили в СБУ.
"Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином", - указали в спецслужбе.
На данный момент проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.
СБУ, как сообщается, передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.
Напомним, на Донбассе задержали мужчину, который, по данным СБУ, пытался осуществить теракт.