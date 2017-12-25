Двоє гравців "Тотенхема" потрапили до символічної збірної молодих зірок ЛЧ-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сайт УЄФА представив символічну збірну з молодих гравців, які блиснули в календарному році Ліги чемпіонів, що минає, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Асоціації.
Критерії для потрапляння в нашу команду були наступні: 1) вік — 24 роки і молодше 2) дебют в Лізі чемпіонів в 2017 році, або суттєвий прорив при епізодичній появі в турнірі в минулому.
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До символічної збірної увійшли три гравці від представників чемпіонату Англії, двоє із іспанських клубів, а також футболісти від представників Шотландії, Німеччини, Туреччини, Франції і Швейцарії:
Воротар: Едерсон (“Манчестер Сіті”), 24 роки
Захисник: Нелсон Семеду (“Барселона”), 24 роки, Давінсон Санчес (“Тотенхем”), 21 рік, Ніклас Зюле (“Баварія”), 22 роки, Кіран Тірні (“Селтік”), 20 років
Півзахисники: Гаррі Уінкс (“Тотенхем”), 21 рік, Таліска (“Бешикташ”), 23 роки, Марко Асенсіо (“Реал”), 21 рік.
Нападники: Кіліан Мбаппе ("Монако"/"Парі Сен-Жермен“), 19 років, Тімо Вернер (“РБ Лейпциг”), 21 рік, Дімітрі Оберлен (“Базель”), 20 років.
Нагадаємо, що представник “Шахтаря” потрапляв до символічної збірної 6-го туру ЛЧ.