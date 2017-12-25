Двое игроков "Тоттенхэма" попали в символическую сборную молодых звезд ЛЧ-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сайт УЕФА представил символическую сборную из молодых игроков, которые блеснули в календарном году уходящей Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.
Критерии попадания в нашу команду были следующие: 1) возраст — 24 года и младше 2) дебют в Лиге чемпионов в 2017 году, или существенный прорыв при эпизодическом появлении в турнире в прошлом.
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В символическую сборную вошли три игрока от представителей чемпионата Англии, двое из испанских клубов, а также футболисты от представителей Шотландии, Германии, Турции, Франции и Швейцарии:
Вратарь: Эдерсон ( “Манчестер Сити”), 24 года
Защитник: Нелсон Семеду ( “Барселона”), 24 года, Давинсон Санчес ( “Тоттенхэм”), 21 год, Никлас Зюле ( “Бавария”), 22 года, Киран Тирни ( “Селтик”), 20 лет
Полузащитники: Гарри Уинкс ( “Тоттенхэм”), 21 год, Талиска ( “Бешикташ”), 23 года, Марко Асенсио ( “Реал”), 21 год.
Нападающие: Килиан Мбаппе ( “Монако”/“Пари Сен-Жермен”), 19 лет, Тимо Вернер ( “РБ Лейпциг”), 21 год, Димитри Оберлен (“Базель”), 20 лет.
Напомним, что представитель “Шахтера” попал в символическую сборную 6-го тура ЛЧ.