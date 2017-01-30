Двоє дітей загинули через вибух бомби на півдні Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Двоє дітей у віці від двох до п'яти років загинули і троє були поранені внаслідок вибуху саморобної бомби, яка здетонувала в понеділок вранці на південному філіппінському острові Басілан. Про це з посиланням на представника армії повідомляє Xinhua, передає УНН.
Як зазначається у заяві представника армії, серед трьох поранених - двоє дітей у віці чотирьох років і 25-річна жінка. Як повідомляється, четверо дітей гралися, коли бомба вибухнула.
Зі слів представника армії, бомба була встановлена на дорозі, яку часто використовують сільські жителі в Аль-Барці, місті на Басілані.
Жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за вибух, але військові звинуватили в тому, що сталося, бойовиків "Абу Сайяф".