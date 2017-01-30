Двое детей погибли в результате взрыва бомбы на юге Филиппин

Как отмечается в заявлении представителя армии, среди трех раненых - двое детей в возрасте четырех лет и 25-летняя женщина. Как сообщается, четверо детей играли, когда бомба взорвалась.

По словам представителя армии, бомба была установлена ​​на дороге, которую часто используют сельские жители в Аль-Барке, городе на Басилан.

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за взрыв, но военные обвинили в том, что произошло, боевиков "Абу Сайяф".