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Двое детей погибли в результате взрыва бомбы на юге Филиппин

Двое детей погибли в результате взрыва бомбы на юге Филиппин

Киев • УНН

 • 7182 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Двое детей в возрасте от двух до пяти лет погибли и трое были ранены в результате взрыва самодельной бомбы, которая сдетонировала в понедельник утром на южном филиппинском острове Басилан. Об этом со ссылкой на представителя армии сообщает Xinhua, передает УНН.

Как отмечается в заявлении представителя армии, среди трех раненых - двое детей в возрасте четырех лет и 25-летняя женщина. Как сообщается, четверо детей играли, когда бомба взорвалась.

По словам представителя армии, бомба была установлена ​​на дороге, которую часто используют сельские жители в Аль-Барке, городе на Басилан.

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за взрыв, но военные обвинили в том, что произошло, боевиков "Абу Сайяф".

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