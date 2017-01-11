Двоє чоловіків постраждало від вибуху гранати на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 січня. УНН. Вчора, 10 січня, у Олешківському районі Херсонщини в одному з садових товариств стався вибух невідомого предмету. В результаті вибуху постраждали двоє чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Стан постраждалих тяжкий, вони знаходяться в хірургічному відділенні Олешківської районної лікарні.
На місці події працювала вибухотехнічна служба ГУ НП у Херсонській області. Встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження з гранатою ОГ-9, знайденою на Раденському полігоні.
Наразі органами ГУ НП і СБУ ведеться слідство.