Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Херсонской области

ХЕРСОН-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января, в Олешковском районе Херсонской области в одном из садовых обществ произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.