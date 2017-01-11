Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера, 10 января, в Олешковском районе Херсонской области в одном из садовых обществ произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Состояние пострадавших тяжелое, они находятся в хирургическом отделении Олешковской районной больницы.
На месте происшествия работала взрывотехническая служба ГУ ГП в Херсонской области. Установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой ОГ-9, найденной на Раденска полигоне.
Сейчас органами ГУ НП и СБУ ведется следствие.