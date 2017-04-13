Двоє бійців АТО загинули внаслідок необережного поводження зі зброєю - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У зоні АТО загинуло двоє військововослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю”, — сказано у повідомленні.
Обставини з’ясовуються.
Зазначається, що на місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції.
“Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно з чинним законодавством”, — сказано у повідомленні.