Двое бойцов АТО погибли в результате неосторожного обращения с оружием - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В зоне АТО погибли два вийськововослужбовцив результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли два военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием”, — говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются.
Отмечается, что на местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.
“Виноватые, по результатам расследований должностные лица, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству”, — сказано в сообщении.