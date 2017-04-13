Двое бойцов АТО погибли в результате неосторожного обращения с оружием - штаб

“Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли два военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием”, — говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются.

Отмечается, что на местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.

“Виноватые, по результатам расследований должностные лица, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству”, — сказано в сообщении.