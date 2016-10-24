Двоє баскетболістів "Запоріжжя" потрапили до символічної п’ятірки Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Тренерська комісія Федерації баскетболу України визначила п’ятірку найкращих гравців Суперліги Парі-Матч (17 - 23 жовтня), передає УНН.
До топ-5 виконавців увійшли відразу четверо українців та лише один легіонер:
• Захисник – Павло Буренко ("Запоріжжя-ZOG"), показники: очки – 11, підбирання – 2, передачі – 5,5.
• Атакуючий захисник – Джеймс Сміт ("Хімік"), очки – 14, підбирання – 2, передачі – 5.
• Легкий форвард – Станіслав Овдєєнко ("Запоріжжя-ZOG"), очки – 16, підбирання – 5, передачі – 2,5.
• Важкий форвард – Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро"), очки – 12,5, підбирання – 12, передачі – 4,5.
• Центровий – Ігор Чумаков ("Черкаські Мавпи"), очки – 17, підбирання – 10, передачі – 2.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці чемпіонату лідерство зберігає "Хімік" (7 перемог і жодної поразки), далі розмістилися "Кривбас" (5:3), "Дніпро" (6:1), "Будівельник" (5:3) і "Запоріжжя" (5:2).
Нагадаємо, після тижневої паузи БК “Дніпро” у черговому матчі Суперліги на домашньому майданчику, переміг БК “Кривбас”.