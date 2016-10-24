Двое баскетболистов "Запорожья" попали в символическую пятерку Суперлиги

В топ-5 исполнителей вошли сразу четверо украинцев и только один легионер:

• Защитник - Павел Буренко ( "Запорожье-ZOG"), показатели: очки - 11 подбора - 2, передачи - 5,5.

• Атакующий защитник - Джеймс Смит ( "Химик"), очки - 14 подбора - 2, передачи - 5.

• Легкий форвард - Станислав Овдеенко ( "Запорожье-ZOG"), очки - 16 подбора - 5, передачи - 2,5.

• Тяжелый форвард - Станислав Тимофеенко ( "Днепр"), очки - 12,5, подбора - 12 передачи - 4,5.

• Центровой - Игорь Чумаков ( "Черкасские Обезьяны"), очки - 17 подбора - 10 передачи - 2.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата лидерство сохраняет "Химик" (7 побед и ни одного поражения), далее разместились "Кривбасс" (5: 3), "Днепр" (6: 1), "Будивельник" (5: 3) и " Запорожье "(5: 2).

Напомним, после недельной паузы БК "Днепр" в очередном матче Суперлиги на домашней площадке победил БК "Кривбасс".