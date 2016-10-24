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15 марта, 19:03 • 115918 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168883 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139357 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131701 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113535 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105881 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101745 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Двое баскетболистов "Запорожья" попали в символическую пятерку Суперлиги

Двое баскетболистов "Запорожья" попали в символическую пятерку Суперлиги

Киев • УНН

 • 9575 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Тренерская комиссия Федерации баскетбола Украины определила пятерку лучших игроков Суперлиги Пари-Матч (17 - 23 октября), передает УНН.

В топ-5 исполнителей вошли сразу четверо украинцев и только один легионер:

• Защитник - Павел Буренко ( "Запорожье-ZOG"), показатели: очки - 11 подбора - 2, передачи - 5,5.

• Атакующий защитник - Джеймс Смит ( "Химик"), очки - 14 подбора - 2, передачи - 5.

• Легкий форвард - Станислав Овдеенко ( "Запорожье-ZOG"), очки - 16 подбора - 5, передачи - 2,5.

• Тяжелый форвард - Станислав Тимофеенко ( "Днепр"), очки - 12,5, подбора - 12 передачи - 4,5.

• Центровой - Игорь Чумаков ( "Черкасские Обезьяны"), очки - 17 подбора - 10 передачи - 2.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата лидерство сохраняет "Химик" (7 побед и ни одного поражения), далее разместились "Кривбасс" (5: 3), "Днепр" (6: 1), "Будивельник" (5: 3) и " Запорожье "(5: 2).

Напомним, после недельной паузы БК "Днепр" в очередном матче Суперлиги на домашней площадке победил БК "Кривбасс".

 

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