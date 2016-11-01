Двоє баскетболістів "Будівельника" увійшли до символічної збірної тижня у Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тренерська комісія ФБУ визначила п’ятірку найкращих гравців Суперліги Парі-Матч за підсумком поєдинків, які відбулися у період з 24 по 30 жовтня, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації.
До найкращих гравців минулого тижня увійшли:
Захисник – Джеймс Сміт ("Хімік"); очки – 21,5, підбирання – 3, передачі – 6,5.
Атакуючий захисник – Кеннет Фандербурк ("БІПА"); очки – 18, підбирання – 3, передачі – 2.
Легкий форвард – Сергій Горбенко ("Будівельник"); очки – 12,5, підбирання – 4, передачі – 5.
Важкий форвард – В’ячеслав Петров ("Хімік"); очки – 19,5, підбирання – 11, передачі – 1.
Центрові – Михайло Анісімов ("Будівельник"); очки – 20, підбирання – 5,5, передачі – 3.
Зазначимо, що Дж.Сміт потрапляв у кожну символічну п’ятірку чемпіонату та з показником у 19,6 очка в середньому за гру, лідирує у бомбардирській гонці турніру.
Як повідомляв УНН, ФБУ визначила пари 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України.