Двое баскетболистов "Будивельныка" вошли в символическую сборную недели в Суперлиге

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Тренерская комиссия ФБУ определила пятерку лучших игроков Суперлиги Пари-Матч по итогам поединков, которые состоялись в период с 24 по 30 октября, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.

Лучшими игроками прошлой недели стали:

Защитник - Джеймс Смит ("Химик"); очки - 21,5, подбора - 3, передачи - 6,5.

Атакующий защитник - Кеннет Фандербурк ("БИПА"); очки - 18, подбора - 3, передачи - 2.

Легкий форвард - Сергей Горбенко ("Будивельнык"); очки - 12,5, подбора - 4, передачи - 5.

Тяжелый форвард - Вячеслав Петров ("Химик"); очки - 19,5, подбора - 11 передачи - 1.

Центровые - Михаил Анисимов ("Будивельнык"); очки - 20, подбора - 5,5, передачи - 3.

Отметим, что Дж.Смит попадал в каждую символическую пятерку чемпионата и с показателем в 19,6 очка в среднем за игру, лидирует в бомбардирской гонке турнира.

Как сообщал УНН, ФБУ определила пары 1/8 финала FreezeOil Кубка Украины.

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