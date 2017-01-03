Дворічний хлопчик у Хмельницьку впав з другого поверху зі сходів

Так, 2 січня близько 23.45 години до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні каретою швидкої допомоги із приватного будинку по вулиці Дубівській доставили 2-річного хлопчика, який впав зі сходів з висоти другого поверху. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження. Наразі стан потерпілого стабільно важкий.

Дані про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.