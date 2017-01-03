Двухлетний мальчик в Хмельницком упал со второго этажа с лестницы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Хмельницкой области двухлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму в результате падения со второго этажа с лестницы. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Так, 2 января около 23.45 часов в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы каретой скорой помощи из частного дома по улице Дубовского доставили 2-летнего мальчика, который упал с лестницы с высоты второго этажа. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Сейчас состояние пострадавшего стабильно тяжелое.
Данные о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следственные действия продолжаются.