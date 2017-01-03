Двухлетний мальчик в Хмельницком упал со второго этажа с лестницы

Так, 2 января около 23.45 часов в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы каретой скорой помощи из частного дома по улице Дубовского доставили 2-летнего мальчика, который упал с лестницы с высоты второго этажа. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Сейчас состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

Данные о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются.