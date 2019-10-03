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Дворічний хлопчик отримав 90% опіків під час пожежі на Вінниччині

Київ • УНН

 • 10197 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Вінницькій області дворічна дитина отримала 90% опіків тіла через пожежу на горищі. Про це проінформували у пресслужбі головного управління ДСНС в області, передає УНН.

Дворічний хлопчик отримав 90% опіків під час пожежі на Вінниччині

Повідомляється, що 2 жовтня о 18:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Нечуївка Ямпільського району на території одного із приватних домогосподарств горить господарча будівля.

Вказано, що на момент прибуття бійців ДСНС вогнем було охоплено горище будівлі на площі 50 кв.м. О 18:46 пожежу локалізували, а о 18:57 – ліквідували.

"У результаті пожежі 90% опіків тіла отримав дворічний хлопчик, мати якого витягла дитину з вогню до приїзду бійців ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, малюк грався зі своїм 4-річним братом на горищі, де і сталося загоряння. Ймовірна причина пожежі — дитячі пустощі з вогнем.

Нагадаємо, у Харкові на згарищі будинку знайшли обгорілі рештки людини.

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