Двухлетний мальчик получил 90% ожогов во время пожара в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Винницкой области двухлетний ребенок получил 90% ожогов тела из-за пожара на чердаке. Об этом проинформировали в пресс-службе главного управления ГСЧС в области, передает УНН.
Сообщается, что 2 октября в 18:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Нечуевка Ямпольского района на территории одного из частных домохозяйств горит хозяйственная постройка.
Указано, что на момент прибытия бойцов ГСЧС огнем было охвачено чердак здания на площади 50 кв.м. В 18:46 пожар был локализован, а в 18:57 - ликвидирован.
"В результате пожара 90% ожогов тела получил двухлетний мальчик, мать которого вытащила ребенка из огня до приезда бойцов ГСЧС", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, малыш играл со своим 4-летним братом на чердаке, где и произошло возгорание. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.
Напомним, в Харькове на пепелище дома нашли обгоревшие останки человека.