Двома матчами стартуватиме чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Чвертьфінальний етап Ліги чемпіонів розпочнеться двома поєдинками. "Ювентус" прийматиме "Барселону", а "Монако" відправиться в гості до дортмундської "Борусії", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ювентус" – "Барселона". "Ювентус" ніколи не програвав "Барселоні" в Турині. Також чемпіони Італії дісталися до 1/4 фіналу без жодної поразки, а домашня безпрограшна серія гранда італійського футболу на своєму полі в єврокубках становить 21 матч (11 перемог при 10 нічиїх).
Натомість "Барселона" переграла "Ювентус" у фіналі Ліги чемпіонів 2015 року в Берліні.
Примітно, що каталонці сенсаційно вибили "Парі Сен-Жермен" на попередній стадії (поступились в першому матчі 0:4, потім перемогли 6:1) і зіграють в 1/4 фіналу в рекордний 10-й раз поспіль.
Команді Луїса Енріке не допоможе дискваліфікований Серхіо Бускетс, а також Рафінья, Алеш Відаль та Арда Туран у яких проблеми зі здоров'ям.
"Борусія" і "Монако" вперше зустрінуться в офіційному поєдинку єврокубків. "Монако" зіграє у другому чвертьфіналі ЛЧ за три роки, а "Борусія"останній раз доходила до цієї стадії в сезоні 2013/14 років.
Варто відзначити, що дортмундці виграли чотири останні домашні матчі в чвертьфіналах Ліги чемпіонів.
Зауважимо, що "Монако" не допоможуть травмовані Сідібе, Боскілья, Каррільо і дискваліфікований Бакайоко.
Додамо також, обидва протистояння розпочнуться о 21:45.
Як повідомляв УНН, "Барселона" зазнала четвертої поразки в чемпіонаті Іспанії.