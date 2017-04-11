Двумя матчами стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44097 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103254 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158560 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117345 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154126 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двумя матчами стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов

Двумя матчами стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Четвертьфинальный этап Лиги чемпионов начнется двумя поединками. "Ювентус" примет "Барселону", а "Монако" отправится в гости к дортмундской "Боруссии", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Ювентус" - "Барселона". "Ювентус" никогда не проигрывал "Барселоне" в Турине. Также чемпионы Италии добрались до 1/4 финала без единого поражения, а домашняя беспроигрышная серия гранда итальянского футбола на своем поле в еврокубках составляет 21 матч (11 побед при 10 ничьих).

Но "Барселона" обыграла "Ювентус" в финале Лиги чемпионов 2015 году в Берлине.

Примечательно, что каталонцы сенсационно выбили "Пари Сен-Жермен" на предыдущей стадии (уступили в первом матче 0: 4, затем победили 6:1) и сыграют в 1/4 финала в рекордные 10-й раз подряд.

Команде Луиса Энрике не поможет дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также Рафинья, Алеш Видаль и Арда Туран у которых проблемы со здоровьем.

"Боруссия" и "Монако" впервые встретятся в официальном поединке еврокубков. "Монако" сыграет во втором четвертьфинале ЛЧ за три года, а "Боруссия" последний раз доходила до этой стадии в сезоне 2013/14 годов.

Стоит отметить, что дортмундцы выиграли четыре последних домашних матча в четвертьфиналах Лиги чемпионов.

Заметим, что "Монако" не помогут травмированные Сидибе, Боскилья, Каррильо и дисквалифицирован Бакайоко.

Добавим также, оба противостояния начнутся в 21:45.

Как сообщал УНН, "Барселона" потерпела четвертое поражение в чемпионате Испании .

Украинские Национальные Новости

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