Двумя матчами стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Четвертьфинальный этап Лиги чемпионов начнется двумя поединками. "Ювентус" примет "Барселону", а "Монако" отправится в гости к дортмундской "Боруссии", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Ювентус" - "Барселона". "Ювентус" никогда не проигрывал "Барселоне" в Турине. Также чемпионы Италии добрались до 1/4 финала без единого поражения, а домашняя беспроигрышная серия гранда итальянского футбола на своем поле в еврокубках составляет 21 матч (11 побед при 10 ничьих).
Но "Барселона" обыграла "Ювентус" в финале Лиги чемпионов 2015 году в Берлине.
Примечательно, что каталонцы сенсационно выбили "Пари Сен-Жермен" на предыдущей стадии (уступили в первом матче 0: 4, затем победили 6:1) и сыграют в 1/4 финала в рекордные 10-й раз подряд.
Команде Луиса Энрике не поможет дисквалифицированный Серхио Бускетс, а также Рафинья, Алеш Видаль и Арда Туран у которых проблемы со здоровьем.
"Боруссия" и "Монако" впервые встретятся в официальном поединке еврокубков. "Монако" сыграет во втором четвертьфинале ЛЧ за три года, а "Боруссия" последний раз доходила до этой стадии в сезоне 2013/14 годов.
Стоит отметить, что дортмундцы выиграли четыре последних домашних матча в четвертьфиналах Лиги чемпионов.
Заметим, что "Монако" не помогут травмированные Сидибе, Боскилья, Каррильо и дисквалифицирован Бакайоко.
Добавим также, оба противостояния начнутся в 21:45.
Как сообщал УНН, "Барселона" потерпела четвертое поражение в чемпионате Испании .