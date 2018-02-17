Двома матчами продовжиться 20-й тур УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В рамках другого ігрового дня в 20-му турі Української Прем'єр-ліги у Києві та Полтаві відбудуться два поєдинки, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Перша зустріч (о 14:00) принесе протистояння команд із нижньої частини турнірної таблиці — “Сталь” на київській “Оболонь-арені” прийматиме “Олександрію”. Втім команди мають цілком різні завдання на сезон: підопічні Шарана все ще мають шанси пробитись у Групу 1 етапу під номером два, натомість команда Костова намагається зберегти “прописку” в еліті.
Два останні очні поєдинки колективів дали однакові результати — 4:1, щоправда, на різну користь.
У другій зустрічі відбудеться протистояння команд з верхньої шістки турніру — “Ворскла” в Полтаві прийматиме “Верес” Рівне.
Наразі полтавчани з 31 пунктом втримують 3-тє місце, а “Верес” відстає на 5 і посідає 5-й рядок.
Зазначимо, що у зустрічі першого кола УПЛ “Верес” вдома переміг 1:0.
Додамо також, матч “Ворскла” — “Верес” пройде у Полтаві починаючи о 17:00.