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Двома матчами продовжиться 20-й тур УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. В рамках другого ігрового дня в 20-му турі Української Прем'єр-ліги у Києві та Полтаві відбудуться два поєдинки, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.

Перша зустріч (о 14:00) принесе протистояння команд із нижньої частини турнірної таблиці — “Сталь” на київській “Оболонь-арені” прийматиме “Олександрію”. Втім команди мають цілком різні завдання на сезон: підопічні Шарана все ще мають шанси пробитись у Групу 1 етапу під номером два, натомість команда Костова намагається зберегти “прописку” в еліті.

Два останні очні поєдинки колективів дали однакові результати — 4:1, щоправда, на різну користь.

У другій зустрічі відбудеться протистояння команд з верхньої шістки турніру — “Ворскла” в Полтаві прийматиме “Верес” Рівне.

Наразі полтавчани з 31 пунктом втримують 3-тє місце, а “Верес” відстає на 5 і посідає 5-й рядок.

Зазначимо, що у зустрічі першого кола УПЛ “Верес” вдома переміг 1:0.

Додамо також, матч “Ворскла” — “Верес” пройде у Полтаві починаючи о 17:00.

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