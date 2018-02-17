Двумя матчами продолжится 20-й тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В рамках второго игрового дня в 20-м туре Украинской Премьер-лиги в Киеве и Полтаве состоятся два поединка, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Первая встреча (в 14:00) принесет противостояния команд из нижней части турнирной таблицы — “Сталь” на киевской “Оболонь-Арене” будет принимать “Александрию”. Впрочем команды имеют совершенно разные задачи на сезон: подопечные Шарана все еще имеют шансы пробиться в Группу 1 этапа под номером два, зато команда Костова пытается сохранить “прописку” в элите.
Два последних очных поединка коллективов дали одинаковые результаты — 4:1, правда, на разную пользу.
Во второй встрече состоится противостояние команд из верхней шестерки турнира — “Ворскла” в Полтаве будет принимать “Верес” Ровно.
Сейчас полтавчане с 31 пунктом удерживают 3-е место, а “Верес” отстает на 5 и занимает 5-ю строчку.
Отметим, что во встрече первого круга УПЛ “Верес” дома победил 1:0.
Добавим также, матч “Ворскла” — “Верес” пройдет в Полтаве начиная в 17:00.