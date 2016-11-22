Двом військовим-дезертирам з Криму визначили заставу у 250 і 350 тис. грн

"22 листопада у Центральному районному суді м. Миколаєва розглянуті клопотання слідчого про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою прапорщику та молодшому сержанту, які проходили службу в Автономній Республіці Крим. Відповідно до повідомлення про підозру, військовослужбовці без поважних причин, з метою ухилення від військової служби назавжди, не з’явився до військової частини, яку було передислоковано до м. Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, їх дії кваліфіковано за ч.1 ст.408 КК України (дезертирство), санкція якої передбачає позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

"З огляду на обставини, викладені у клопотаннях, зокрема на те, що підозрювані на даний час проживають на неконтрольованій території Автономної Республіки Крим та проходять службу у збройних силах Російської Федерації, судом щодо прапорщика обрано запобіжний захід у виді у виді тримання під вартою строком до 19.01.2017 року, з можливістю внесення застави у сумі 250 тис. гривень, стосовно молодшого сержанта - тримання під вартою до 17.01.2017 року, з можливістю внесення застави у сумі 350 тис. гривень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили, що затриманими поблизу адмінмежі з Кримом військовими-дезертирами виявилися Олександр Баранов і Максим Одинцов.