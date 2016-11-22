Двом військовим-дезертирам з Криму визначили заставу у 250 і 350 тис. грн

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 10854 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 103065 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 111008 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 111212 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 112840 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 119717 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 177776 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75920 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163337 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113569 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 25047 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 23844 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 32673 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 23653 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 13599 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 14860 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 25072 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 103091 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 177789 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 193324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 5918 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104120 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106036 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50043 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53012 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Двом військовим-дезертирам з Криму визначили заставу у 250 і 350 тис. грн

Київ • УНН

 • 8182 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою прапорщику з Криму, який підозрюється у дезертирстві, у вигляді тримання під вартою строком до 19 січня 2017 року з можливістю внесення застави у 250 тис. гривень і молодшому сержанту, підозрюваному у дезертирстві, - тримання під вартою до 17 січня 2017 року з можливістю застави у 350 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

Двом військовим-дезертирам з Криму визначили заставу у 250 і 350 тис. грн

"22 листопада у Центральному районному суді м. Миколаєва розглянуті клопотання слідчого про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою прапорщику та молодшому сержанту, які проходили службу в Автономній Республіці Крим. Відповідно до повідомлення про підозру, військовослужбовці без поважних причин, з метою ухилення від військової служби назавжди, не з’явився до військової частини, яку було передислоковано до м. Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, їх дії кваліфіковано за ч.1 ст.408 КК України (дезертирство), санкція якої передбачає позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

"З огляду на обставини, викладені у клопотаннях, зокрема на те, що підозрювані на даний час проживають на неконтрольованій території Автономної Республіки Крим та проходять службу у збройних силах Російської Федерації, судом щодо прапорщика обрано запобіжний захід у виді у виді тримання під вартою строком до 19.01.2017 року, з можливістю внесення застави у сумі 250 тис. гривень, стосовно молодшого сержанта - тримання під вартою до 17.01.2017 року, з можливістю внесення застави у сумі 350 тис. гривень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили, що затриманими поблизу адмінмежі з Кримом військовими-дезертирами виявилися Олександр Баранов і Максим Одинцов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77