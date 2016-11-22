Двум военным-дезертирам из Крыма определили залог в 250 и 350 тыс. грн

"22 ноября в Центральном районном суде Николаева рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей прапорщику и младшему сержанту, которые проходили службу в Автономной Республике Крым. Согласно сообщению о подозрении, военнослужащие без уважительных причин, с целью уклонения от военной службы навсегда, не явились в военную часть, которая была передислоцирована в г. Николаев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, их действия квалифицировали по ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

"Учитывая обстоятельства, изложенные в ходатайствах, в частности то, что подозреваемые в настоящее время проживают на неконтролируемой территории Автономной Республики Крым и проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, судом в отношении прапорщика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 19.01.2017 года, с возможностью внесения залога в сумме 250 тыс. гривен, в отношении младшего сержанта - содержание под стражей до 17.01.2017 года, с возможностью внесения залога в сумме 350 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что задержанными возле админграниц с Крымом военными-дезертирами оказались Александр Баранов и Максим Одинцов.