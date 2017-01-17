Двом поліцейським на Чернігівщині оголосили підозру у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Чернігівщині двом поліцейським повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, яку правопорушники вимагали від водія. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Як встановлено досудовим розслідуванням, у грудні минулого року правоохоронці під час здійснення охорони громадського порядку території м. Прилук за порушення правил дорожнього руху зупинили транспортний засіб та вимагали від водія 8 тис грн неправомірної вигоди за не складання протоколу про адміністративне правопорушення. Під час одержання коштів правоохоронців було викрито.
Слідчими відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам поліції у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання за попередньою змовою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням).
Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.