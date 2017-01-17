Двом поліцейським на Чернігівщині оголосили підозру у хабарництві

Як встановлено досудовим розслідуванням, у грудні минулого року правоохоронці під час здійснення охорони громадського порядку території м. Прилук за порушення правил дорожнього руху зупинили транспортний засіб та вимагали від водія 8 тис грн неправомірної вигоди за не складання протоколу про адміністративне правопорушення. Під час одержання коштів правоохоронців було викрито.

Слідчими відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам поліції у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання за попередньою змовою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням).

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.