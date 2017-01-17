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Двом поліцейським на Чернігівщині оголосили підозру у хабарництві

Двом поліцейським на Чернігівщині оголосили підозру у хабарництві

Київ • УНН

 • 8982 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Чернігівщині двом поліцейським повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, яку правопорушники вимагали від водія. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у грудні минулого року правоохоронці під час здійснення охорони громадського порядку території м. Прилук за порушення правил дорожнього руху зупинили транспортний засіб та вимагали від водія 8 тис грн неправомірної вигоди за не складання протоколу про адміністративне правопорушення. Під час одержання коштів правоохоронців було викрито.

Слідчими відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам поліції у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання за попередньою змовою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням).

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

 

Українські Національні Новини

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