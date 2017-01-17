Двум полицейским в Черниговской области объявили подозрение во взяточничестве

Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории г. Прилуки за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тыс грн неправомерной выгоды за не составление протокола об административном правонарушении. При получении средств правоохранители были разоблачены.

Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством).

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.