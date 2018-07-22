Двом колишнім співробітникам Макрона пред'явили звинувачення в зв'язку з побиттям маніфестантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Французький суддя пред’явив у неділю звинувачення двом колишнім співробітникам адміністрації президента Франції, пов’язаним із забезпеченням його безпеки, — Александру Беналля і Венсану Крезу. Про це повідомило агентство Agence France-Presse згідно даних, отриманими з паризької прокуратури, передає УНН.
Обидві особи фігурують на відеоматеріалах, які потрапили в ЗМІ. На кадрах, які були зняті 1 травня, видно, як вони побили двох маніфестантів — чоловіка і жінку.
Звинувачення також пред’явлені трьом високопоставленим офіцерам поліції, які, як вважає слідство, надали Александру Беналля службові матеріали відеозйомки, які він спробував використовувати при розборі його вчинку в секретаріаті Єлисейського палацу.
Як повідомляв УНН, торгова війна з США вже почалася, заявив глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер, передає Reuters. Міністр попередив, що подібний конфлікт створює загрозу для світового економічного зростання.