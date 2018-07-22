Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинение в связи с избиением манифестантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции, связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Крезу. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse по данным, полученным из парижской прокуратуры, передает УНН.
Оба человека фигурируют на попавших в СМИ видеоматериалах. На кадрах, которые были сняты 1 мая, видно, как они избили двух манифестантов — мужчину и женщину.
Обвинения также предъявлены трем высокопоставленным офицерам полиции, которые, как полагает следствие, предоставили Александру Беналля служебные материалы видеосъемки, которые он попытался использовать при разборе его поступка в секретариате Елисейского дворца.
Как сообщал УНН, торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.