Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинение в связи с избиением манифестантов

Оба человека фигурируют на попавших в СМИ видеоматериалах. На кадрах, которые были сняты 1 мая, видно, как они избили двух манифестантов — мужчину и женщину.

Обвинения также предъявлены трем высокопоставленным офицерам полиции, которые, как полагает следствие, предоставили Александру Беналля служебные материалы видеосъемки, которые он попытался использовать при разборе его поступка в секретариате Елисейского дворца.

Как сообщал УНН, торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.