Двом чоловікам висунули обвинувачення через напад в аеропорту Орлі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Франції висунули обвинувачення двом чоловікам, підозрюваним в участі в поставках зброї стрілку, убитому в паризькому аеропорту Орлі після нападу на солдатів. Про це з посиланням на судове джерело в суботу повідомляє AFP, передає УНН.
Підозрюваним віком 30 та 43 роки в п'ятницю були пред'явлені обвинувачення в "об'єднанні зі злочинцями-терористами" у зв'язку з інцидентом, який стався 18 березня.
Обидва чоловіки перебувають під вартою, сказало джерело. Молодший був також обвинувачений в зберіганні зброї, пов'язаної з терористичним нападом.
Обидва - з району Парижа і жили поряд з нападником Зієдом Бен Белгасемом, але жоден з них не був пов'язаний з якими-небудь радикальними ісламістськими рухами, відповідно до даних попереднього слідства.
Нагадаємо, 18 березня у Франції в аеропорті Орлі безпекові служби застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового.