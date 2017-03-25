Двум мужчинам предъявлены обвинения в связи с нападением в аэропорту Орли

Подозреваемым в возрасте 30 и 43 года в пятницу были предъявлены обвинения в "объединении с преступниками-террористами" в связи с инцидентом, который произошел 18 марта.

Оба мужчины находятся под стражей, сказал источник. Младший был также обвинен в хранении оружия, связанным с террористическим нападением.

Оба - из района Парижа и жили рядом с нападающим Зиедом Бен Белгасемом, но ни один из них не был связан с какими-либо радикальными исламистскими движениями, согласно данным предварительного следствия.

Напомним, 18 марта во Франции в аэропорту Орли представители службы безопасности застрелили мужчину, который отобрал оружие у военного.