Двократному переможцю Ліги чемпіонів Хабі Алонсо загрожує 5 років в’язниці

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокурор суду Іспанії вимагає покарання у вигляді п’ятирічного ув’язнення та штраф у розмірі 4 млн. євро для колишнього півзахисника “Ліверпуля”, “Реала” та мюнхенської “Баварії” Хабі Алонсо через звинувачення у податкових шахрайствах, передає УНН з посиланням на The Independent.

У заяві прокуратури, оприлюдненій в середу, повідомляється, що 36-річний футболіст, який завершив кар’єру наприкінці минулого сезону, начебто шляхом незаконного шахрайства отримав близько 2 млн євро в період з 2010 по 2012 рік.

Прокурори також вимагатимуть того ж вироку для фінансового радника Алонсо, Івана Залдуа Азкуенага та адміністратора консалтингової компанії Ігнасі Маестре Казанова.

Алонсо - вже не перший висококваліфікований спортсмен, який останніми роками став став мішенню для іспанської влади, наряду з Ліонелем Мессі, Кріштіану Роналду та головним тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью, які також стали предметом розслідування за останні 12 місяців.

Нагадаємо, в липні минулого року 30-річному футболісту Ліонелю Мессі і його батькові за несплату податків був винесений вердикт - 21 місяць тюремного ув'язнення, однак адвокати футболіста заявили, що оскаржать його, оскільки у них "є підстави для захисту".

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