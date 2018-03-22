Двукратном победителю Лиги чемпионов Хаби Алонсо грозит 5 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокурор суда Испании требует наказания в виде пятилетнего заключения и штраф в размере 4 млн. евро для бывшего полузащитника "Ливерпуля", "Реала" и мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо из-за обвинений в налоговых махинациях, передает УНН со ссылкой на The Independent.
В заявлении прокуратуры, распространенном в среду, сообщается, что 36-летний футболист, завершивший карьеру в конце прошлого сезона, вроде, путем незаконного мошенничества получил около 2 млн евро в период с 2010 по 2012 год.
Прокуроры также будут требовать того же приговора для финансового советника Алонсо, Ивана Залдуа Азкуенага и администратора консалтинговой компании Игнаси Маэстре Казанова.
Алонсо - уже не первый высококвалифицированный спортсмен, который в последние годы стал стал мишенью для испанских властей, наряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, которые также стали предметом расследования за последние 12 месяцев.
Напомним, в июле прошлого года 30-летнему футболисту Лионелю Месси и его отцу за неуплату налогов был вынесен вердикт - 21 месяц тюремного заключения, однако адвокаты футболиста заявили, что обжалуют его, поскольку у них "есть основания для защиты".