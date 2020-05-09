Двократного чемпіона НБА заарештували через стрільбу по людях

Інцидент стався в місті Тайрон (штат - Джорджія). 34-річний американець, який завершив кар'єру баскетболіста два роки тому, був заарештований за стрілянину в двох людей, які увійшли в його будинок, виставлений на продаж.

Зауважимо, що за професійну баскетбольну кар'єру Браун встиг пограти за "Лейкерс", "Нікс", "Маямі", "Клівленд", "Шарлотт", "Фінікс", "Сперс" і "Чикаго".

Додамо, разом із Кобі Браянтом Браун в сезонах 2009 і 2010 року двічі вигравав розіграш НБА.