Двукратного чемпиона НБА арестовали за стрельбу по людям
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Шеннон Браун арестован за стрельбу из винтовки, сообщает УНН со ссылкой на The Citizen.
Инцидент произошел в городе Тайрон (штат - Джорджия). 34-летний американец, который завершил карьеру баскетболиста два года назад, был арестован за стрельбу в двух людей, которые вошли в его дом, выставленный на продажу.
Заметим, что за профессиональную баскетбольную карьеру Браун успел поиграть за "Лейкерс", "Никс", "Майами", "Кливленд", "Шарлотт", "Финикс", "Сперс" и "Чикаго".
Добавим, вместе с Коби Брайантом Браун в сезонах 2009 и 2010 году дважды выигрывал розыгрыш НБА.