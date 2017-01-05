Двократний олімпійський чемпіон Е.Ітон завершив кар'єру легкоатлета

"Я віддав десятиборству все і зробив все, що міг. Спасибі всім за кращий час в моєму житті, вибачте, але я не можу продовжувати кар'єру. У мене вже не залишилося цілей в спорті, так що прийшов час зайнятися чимось новим", - розповів Е.Ітон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-перша ракетка світу А.Іванович завершила кар’єру тенісистки

Примітно, що одночасно завершила кар'єру й жінка Е.Ітона - 28-річна канадка Бріанна Тейса-Ітон, яка ставала бронзовою призеркою Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в семиборстві і тріумфувала одного разу в чемпіонаті світу у приміщенні.

Нагадаємо, що 28-річний спортсмен крім золотих медалей на Іграх 2012 року в Лондоні і 2016 року в Ріо-де-Жанейро виграв чемпіонати світу в Москві і Берліні та виборював золоті медалі на чемпіонатах світу у приміщенні (2012, 2014, 2016).

Додамо також, три рази Е.Ітон визнавався найкращим легкоатлетом США.