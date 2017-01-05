Двукратный олимпийский чемпион Э.Итон завершил карьеру легкоатлета

"Я отдал десятиборью все и сделал все, что мог. Спасибо всем за лучшее время в моей жизни, простите, но я не могу продолжать карьеру. У меня уже не осталось целей в спорте, так что пришло время заняться чем-то новым", - рассказал Э.Итон.

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Примечательно, что одновременно завершила карьеру и жена Э.Итона - 28-летняя канадка Брианна Тейса-Итон, которая становилась бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в семиборье и торжествовала однажды в чемпионате мира в помещении.

Напомним, что 28-летний спортсмен кроме золотых медалей на Играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграл чемпионаты мира в Москве и Берлине и выигровал золотые медали на чемпионатах мира в помещении (2012, 2014, 2016).

Добавим также, три раза Э.Итон признавался лучшим легкоатлетом США.