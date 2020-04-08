Двократний чемпіон України заявив про розірвання контракту з турецьким клубом

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Колишній півзахисник київського "Динамо" Сергій Рибалка зізнався, що контракт з турецьким ФК "Сіваспор" був розірваний. Про це футболіст заявив в інтерв'ю Youtube-канал "Бомбардир", передає УНН.

"Домовилися з клубом це не афішувати. Я розірвав контракт, тому що отримав травму, через яку вибув на тривалий термін. Ми вирішили розірвати контракт, щоб я не займав чиєсь місце. Сподіваюся, що з нового сезону вдасться відновитися і я повернуся в команду", - наголосив Рибалка.

Зазначимо, що Рибалка виступав за турецький колектив з 2018 року. Цієї кампанії на його рахунку три поєдинки. Наразі "Сіваспор" веде боротьбу за потрапляння в єврокубки – 4 місце і лише 4 очки відставання від лідера турніру.

Зауважимо, що у складі "Динамо" гравець виграв два чемпіонати та один Кубок України.

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