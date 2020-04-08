Двукратный чемпион Украины заявил о расторжении контракта с турецким клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка признался, что контракт с турецким ФК "Сиваспор" был расторгнут. Об этом футболист заявил в интервью Youtube-канал "Бомбардир", передает УНН.
"Договорились с клубом это не афишировать. Я разорвал контракт, потому что получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок. Мы решили разорвать контракт, чтобы я не занимал чье-то место. Надеюсь, что с нового сезона удастся восстановиться и я вернусь в команду", - отметил Рыбак.
Отметим, что Рыбак выступал за турецкий коллектив с 2018 года. Этой кампании на его счету три поединка. Сейчас "Сиваспор" ведет борьбу за попадание в еврокубки - 4 место и лишь 4 очка отставания от лидера турнира.
Заметим, что в составе "Динамо" игрок выиграл два чемпионата и один Кубок Украины.