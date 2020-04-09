Двократний чемпіон України про перемогу над Роналду: було здорово бачити його злим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Півзахисник італійської "Верони" Мігел Велозу розповів, які відчуття отримав, коли у складі свого клубу обіграв Кріштіану Роналу у поєдинку з "Ювентусом", інформує УНН з посиланням на Goa.com.
"Відчуття перемоги над Кріштіану Роналду? Прекрасне, тому що я його знаю і знаю, що він не любить програвати. Бачити його злим було досить приємно, навіть з урахуванням, що ми поговорили після гри", - сказав Велозу.
Примітно, що гра 23 туру італійської Серії А проти "Ювентуса" завершилася з рахунком 2:1 на користь "Верони".
Варто відзначити, що футболісти є партнерами по національній збірній Португалії.
Додамо також, 33-річний Велозу у період з 2012 по 2016 роки виступав за київське "Динамо" – 78 матчів при 6 голах, та виграв два чемпіонати України та два Кубки України.