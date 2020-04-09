Двукратный чемпион Украины о победе над Роналду: было здорово видеть его злым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Полузащитник итальянской "Вероны" Мигел Велозу рассказал, какие чувства испытал, когда в составе своего клуба обыграл Криштиану Роналу в поединке с "Ювентусом", информирует УНН со ссылкой на Goa.com.
"Ощущение победы над Криштиану Роналду? Прекрасное, потому что я его знаю и знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже с учетом того, что мы поговорили после игры", - сказал Велозу.
Примечательно, что игра 23 тура итальянской Серии А против "Ювентуса" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вероны".
Стоит отметить, что футболисты являются партнерами по национальной сборной Португалии.
Добавим также, 33-летний Велозу в период с 2012 по 2016 годы выступал за киевское "Динамо" - 78 матчей при 6 голах, и выиграл два чемпионата Украины и два Кубка Украины.