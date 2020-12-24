Двократний чемпіон НБА оцінив шанси двох українців в новому сезоні НБА

На думку Медведенка, захисник “Детройту” Святослав Михайлюк має гарні шанси на майбутній сезон.

“У Михайлюка на даний момент все виглядає досить непогано. У нього мало конкурентів на позиції. Плюс, по тій пресі, яку я бачу зараз, з висловлювань тренера, я розумію, що він досить приємно відноситься до Святославу. Я думаю, 15-20 хвилин на початку сезону він буде отримувати. Якщо він себе добре проявить або хтось вилетить, то може отримати і до 35 хвилин. Але все ж, для старту, цей показник буде дорівнює 15-20 хвилинам. Крім того, у нього буде зазор для того, щоб прогресувати, він отримає більше ігрового часу. У Святослава є певний досвід, це його третій сезон. У нього все повинно скластися досить непогано”, — розповів колишній центровий.

Натомість ситуацію із центровим “Торонто” Олексієм Ленєм, Медведенко бачить складнішою.

“Що стосується Леня, у нього все набагато складніше. По-перше, у нього річний контракт і перед ним будуть дві людини з великими контрактами. Тому, якщо всі ці „великі“, які будуть перед ним виходити, будуть нормально себе почувати і уникнуть травм, то у Леня будуть проблеми з ігровим часом. Подивимося, як у нього все буде складеться, але потенціал для прогресу у цього хлопця є”, — підкреслив Медведенко.