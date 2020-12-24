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Двукратный чемпион НБА оценил шансы двух украинцев в новом сезоне НБА

Киев • УНН

 • 12449 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Двукратный чемпион НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” Станислав Медведенко поделился ожиданиями от нового сезона НБА, а именно от выступлений двух украинских баскетболистов, передает УНН со ссылкой на “Sport.ua”.

Двукратный чемпион НБА оценил шансы двух украинцев в новом сезоне НБА

По мнению Медведенко, защитник “Детройта” Святослав Михайлюк имеет хорошие шансы на будущий сезон.

“У Михайлюка сейчас все выглядит довольно неплохо. У него мало конкурентов на позиции. Плюс, по той прессе, которую я вижу сейчас, из высказываний тренера, я понимаю, что он достаточно приятно относится к Святославу. Я думаю, 15-20 минут в начале сезона он будет получать. Если он себя хорошо проявит или кто-то вылетит, то может получить и до 35 минут. Но все же, для старта, этот показатель будет равен 15-20 минутам. Кроме того, у него будет зазор для того, чтобы прогрессировать, он получит больше игрового времени. У Святослава есть определенный опыт, это его третий сезон. У него все должно сложиться достаточно неплохо”, — рассказал бывший центровой.

Зато ситуацию с центровым “Торонто” Алексеем Ленем, Медведенко видит сложнее.

“Что касается Леня, у него все гораздо сложнее. Во-первых, у него годовой контракт и перед ним будут два человека с большими контрактами. Поэтому, если все эти „великие“, которые будут перед ним выходить, будут нормально себя чувствовать и избегут травм, то у Леня будут проблемы с игровым временем. Посмотрим, как у него все будет сложится, но потенциал для прогресса у этого парня есть”, — подчеркнул Медведенко.

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