Двох українських військових поранено в зоні АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати міномети та артилерію, нехтуючи будь-якими домовленостями... Двох наших військових поранено”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських військових загинули в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій.