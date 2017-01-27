Двое украинских военных ранены в зоне АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая какими-либо договоренностями... Двое наших военных ранены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие суток двое украинских военных погибли в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий.